Traffico Roma del 13-05-2022 ore 12 | 30

(Di venerdì 13 maggio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità residui rallentamenti sulla carreggiata esterna raccordo anulare tra Laurentina e Tuscolana ancora code poi nelle due direzioni sulla via Pontina in avvicinamento al cantiere di Castel di Decima ancora molto trafficata poi da via Flaminia con coda in direzione centro 3 via di Grottarossa e via dei Due Ponti fuori città troviamo code di 4 km sulla A1Napoli tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli la causa un incidente in centro domani dalle 5:30 alle 19 sono in programma riprese cinematografiche in via Garibaldi attenzione perché vengono effettuate delle temporanea chiusura aldeviato su percorsi alternativi le linee bus 715 e 870 In collaborazione con Luce Verde infomobilità