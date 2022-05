Spread Btp - Bund: chiude in aumento a 190,4 punti (Di venerdì 13 maggio 2022) Il differenziale tra Btp e Bund ha chiuso a 190,4 punti, ampliandosi rispetto ai 187,2 punti del giorno precedente. Si è alzato infatti il rendimento del decennale italiano, al 2,848% (+13,7 punti ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) Il differenziale tra Btp eha chiuso a 190,4, ampliandosi rispetto ai 187,2del giorno precedente. Si è alzato infatti il rendimento del decennale italiano, al 2,848% (+13,7...

