“Spaccate tutto, portatela a casa”, ecco il messaggio a Mahmood e Blanco dei Måneskin (Di venerdì 13 maggio 2022) “Spaccate tutto, portatela a casa”, così Måneskin - vincitori dell'ultimo Eurovision, fanno un vero e propria in bocca al lupo a Mahmood e Blanco - che si esibiranno domani sera alla finalissima. L'endorsment è arrivato nel corso di "The flight", in radiovisione su RTL 102.5. Ma i Måneskin nell'intervista hanno parlato di tutto. A ottobre inizia il tour dei Måneskin in giro per il mondo. “Abbiamo tante date in giro”, hanno detto i Måneskin. “Siamo prontissimi”. Intanto, all'orizzonte, s'intitola “Supermodel”. È stato scritto a Los Angeles e per farlo la band si è ispirata a diversi personaggi che ha incontrato. “Uscendo in giro per Los Angeles abbiamo incontrato una grossa quantità di persone che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) “”, così- vincitori dell'ultimo Eurovision, fanno un vero e propria in bocca al lupo a- che si esibiranno domani sera alla finalissima. L'endorsment è arrivato nel corso di "The flight", in radiovisione su RTL 102.5. Ma inell'intervista hanno parlato di. A ottobre inizia il tour deiin giro per il mondo. “Abbiamo tante date in giro”, hanno detto i. “Siamo prontissimi”. Intanto, all'orizzonte, s'intitola “Supermodel”. È stato scritto a Los Angeles e per farlo la band si è ispirata a diversi personaggi che ha incontrato. “Uscendo in giro per Los Angeles abbiamo incontrato una grossa quantità di persone che ...

Advertising

AgenziaOpinione : RTL 102.5 * MÅNESKIN: « GLI OSPITI IN RADIOVISIONE , “ SPACCATE TUTTO E PORTATELA A CASA, ECCO IL MESSAGGIO A MAHMO… - hikty95818682 : RT @thisismaneskin: In bocca al lupo per l’Eurovision!! Spaccate tutto ragazzi ???? @Mahmood_Music e Blanco ?? - AndrewPattone : @Gio_Co2 @Olaf2690 Se non spaccate tutto, guarda! ?? - mely_iovino : RT @chiara1921: Il palapartenope ha una capienza di 6500 persone. Si prevede una serata indimenticabile per sangio! Spaccate tutto e buon… - anxious_ariel : #Mahmood #Blanco spaccate tutto e fate vedere all'Europa chi siamo #Eurovision -