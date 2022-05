‘Sopra le righe’, immagini, ospiti e temi del secondo appuntamento (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 6 minutitemi importanti quelli affrontati nel secondo appuntamento della rassegna di cultura e musica “Sopra le Righe” promossa dall’Associazione “Sabba de Nuce” in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento che si è svolto al Teatro San Vittorino. L’evento è stato contraddistinto da due momenti: quello della presentazione del libro “Donne al futuro” e il Premio intitolato alla memoria di Ciccio Romano, avvocato e consigliere comunale della città. A condurre la serata è stata Grazia Caruso che ha lasciato subito spazio al presidente del Conservatorio, Antonio Verga, il quale ha portato i saluti dell’Istituto attraverso una videoconferenza poiché a casa per problemi di salute. In particolare, ha ringraziato i presenti, il procuratore della Repubblica, Aldo Policastro, il sostituto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: 6 minutiimportanti quelli affrontati neldella rassegna di cultura e musica “Sopra le Righe” promossa dall’Associazione “Sabba de Nuce” in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento che si è svolto al Teatro San Vittorino. L’evento è stato contraddistinto da due momenti: quello della presentazione del libro “Donne al futuro” e il Premio intitolato alla memoria di Ciccio Romano, avvocato e consigliere comunale della città. A condurre la serata è stata Grazia Caruso che ha lasciato subito spazio al presidente del Conservatorio, Antonio Verga, il quale ha portato i saluti dell’Istituto attraverso una videoconferenza poiché a casa per problemi di salute. In particolare, ha ringraziato i presenti, il procuratore della Repubblica, Aldo Policastro, il sostituto ...

Advertising

anteprima24 : ** 'Sopra le righe', immagini, ospiti e temidel secondo appuntamento ** - __S27__ : @rainbow20202020 Sopra le righe ?????????? - Susy89269739 : Io non ti lascio, proprio perché sei così: un po' matto, un po' scemotto, un po' sopra le righe ma mai banale ??… - sdavite110 : @Avvenire_Nei bisogna essere comprensivi, è un ragazzo intelligente anche se sopra le righe in fatto di comunicazio… - FinallyMichele : @JantasOOO è un personaggio sopra le righe, ma comunque non credo che il Napoli abbia la fila di investitori fuori… -

Attacchi social alla comunità Lgbtq+: le nuove tecniche dell'ultra - destra ... "E in particolare di ambivalent Internet, perché permettono di far passare dei messaggi, scambiati per qualcos'altro: per esempio qualcosa di ironico, un messaggio sopra le righe e consentono di ... "Attacco sessista" contro Matilde Siracusano. De Luca: "Accuse ridicole nei miei confronti" Cos'è successo Ieri mattina Cateno De Luca ha attaccato con toni piuttosto sopra le righe l'assessore designato di Maurizio Croce, Matilde Siracusano, beccandosi più accuse di sessismo sia da parte ... ... "E in particolare di ambivalent Internet, perché permettono di far passare dei messaggi, scambiati per qualcos'altro: per esempio qualcosa di ironico, un messaggiolee consentono di ...Cos'è successo Ieri mattina Cateno De Luca ha attaccato con toni piuttostolel'assessore designato di Maurizio Croce, Matilde Siracusano, beccandosi più accuse di sessismo sia da parte ...