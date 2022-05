Sfogo di De Maggio contro Spalletti: “Non può dirlo verso noi giornalisti!” (Di venerdì 13 maggio 2022) Valter De Maggio, noto giornalista e conduttore radiofonico, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli durante la sua trasmissione “Radio Goal” scagliandosi contro Luciano Spalletti per la sua risposta polemica durante la conferenza stampa pre-Genoa. Di seguito quanto evidenziato: Napoli, Spalletti (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images) “Lei faccia l’allenatore che è bravissimo, ma lasci fare a noi giornalisti il nostro lavoro. Quando vuole lezioni di comunicazione, venga a chiederlo. Non siamo stati noi giornalisti a mettere gli striscioni di contestazione. Non può chiederci di mettere i titoli che fanno comodo a lui. La regola dell’informazione è che il giornalista ha il dovere di riportare le cose”. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 13 maggio 2022) Valter De, noto giornalista e conduttore radiofonico, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli durante la sua trasmissione “Radio Goal” scagliandosiLucianoper la sua risposta polemica durante la conferenza stampa pre-Genoa. Di seguito quanto evidenziato: Napoli,(Photo by Valerio Pennicino/Getty Images) “Lei faccia l’allenatore che è bravissimo, ma lasci fare a noi giornalisti il nostro lavoro. Quando vuole lezioni di comunicazione, venga a chiederlo. Non siamo stati noi giornalisti a mettere gli striscioni di contestazione. Non può chiederci di mettere i titoli che fanno comodo a lui. La regola dell’informazione è che il giornalista ha il dovere di riportare le cose”.

