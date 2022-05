Serie B, follia in Ascoli-Benevento: “morso” con la mano all’avversario a terra! (Di venerdì 13 maggio 2022) Una scena incredibile in Serie B, è accaduto in Ascoli–Benevento a pochi istanti dalla fine. Ascoli Benevento DionisiÈ accaduto durante il match di Playoff di Serie B giocato stasera tra Ascoli e Benevento. A pochi minuti dal fischio finale Federico Dionisi infierisce su Calò del Benevento. Dopo che quest’ultimo era rimasto a terra dopo un contrasto Dionisi si è avvicinato effettuando un “mordo” con la mano sul viso del giocatore avversario, procurandosi così un’espulsione diretta che ha lasciato l’Ascoli in dieci. Leggi su rompipallone (Di venerdì 13 maggio 2022) Una scena incredibile inB, è accaduto ina pochi istanti dalla fine.DionisiÈ accaduto durante il match di Playoff diB giocato stasera tra. A pochi minuti dal fischio finale Federico Dionisi infierisce su Calò del. Dopo che quest’ultimo era rimasto a terra dopo un contrasto Dionisi si è avvicinato effettuando un “mordo” con lasul viso del giocatore avversario, procurandosi così un’espulsione diretta che ha lasciato l’in dieci.

