Parte un nuovo ciclo di Oppo Meets per parlare di donne e autonarrazione sui social media (Di venerdì 13 maggio 2022) Le rivoluzioni sociali, il tam tam, le aggregazioni spontanee di sub culture geograficamente lontane, ma vicine negli intenti, hanno oggi due cose in comune: uno smartphone e una connessione. Oggi più che mai, il tema dell’attivismo sociale è inseparabile dalla tecnologia. E nel caso dell’empowerment femminile come la tecnologia può contribuire al cambiamento delle dinamiche sociali? Se ne parlerà durante la prima puntata del nuovo ciclo di «Oppo Meets» in programma il 16 maggio alle ore 18.30 sulla piattaforma dedicata: Oppo-2022.vanityfair.it/. Il primo di quattro eventi digitali realizzati da Oppo, brand di smartphone e accessori hi-tech, in collaborazione con Vanity Fair dedicati all’empowerment femminile, un tema vasto e delicato ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 13 maggio 2022) Le rivoluzionii, il tam tam, le aggregazioni spontanee di sub culture geograficamente lontane, ma vicine negli intenti, hanno oggi due cose in comune: uno smartphone e una connessione. Oggi più che mai, il tema dell’attivismoe è inseparabile dalla tecnologia. E nel caso dell’empowerment femminile come la tecnologia può contribuire al cambiamento delle dinamichei? Se ne parlerà durante la prima puntata deldi «» in programma il 16 maggio alle ore 18.30 sulla piattaforma dedicata:-2022.vanityfair.it/. Il primo di quattro eventi digitali realizzati da, brand di smartphone e accessori hi-tech, in collaborazione con Vanity Fair dedicati all’empowerment femminile, un tema vasto e delicato ...

