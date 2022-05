Nuovo reclutamento, assunzione anche per docenti non abilitati. Differenze con gli abilitati (Di venerdì 13 maggio 2022) Il sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria, delineato dal D.lgs. n. 59/2017, è stato modificato dal DL n. 36/2022. Si può essere assunti anche senza abilitazione: Differenze percorso docenti abilitati e non. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 13 maggio 2022) Il sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo deidella scuola secondaria, delineato dal D.lgs. n. 59/2017, è stato modificato dal DL n. 36/2022. Si può essere assuntisenza abilitazione:percorsoe non. L'articolo .

