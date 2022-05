Moto | Francia;libere 2 a Bastianini | poi l' Aprilia di Espargaro

(Di venerdì 13 maggio 2022) Eneasu Ducati Team Gresini è stato il più veloce nelle seconde prove libere del Gran Premio di Francia classeGp. Sul circuito di Le Mans il pilota italiano in 1'31''148 ha preceduto ...

Enea Bastianini su Ducati Team Gresini è stato il più veloce nelle seconde provedel Gran Premio diclasse MotoGp. Sul circuito di Le Mans il pilota italiano in 1'31''148 ha preceduto Aleix Espargaro su Aprilia (+0''202) e Alex Rins su Suzuki (+0''297). Quinto tempo ......il miglior tempo delle provedel Gran Premio didi ... Nella prima sessione didel venerdì era stato Pol ... Orari SKY Venerdì 13 maggio ore 14.10 - 14.55,GP, Prove2 ...LE MANS-Enea Bastianini è il più veloce nella seconda sessione di prove libere al Gran Premio di Francia, settimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota del team Gresini, vincitore fin qui di ...E' arrivata la risposta della Ducati nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia di MotoGP. Come già accaduto in diverse occasioni nella prima parte della stagione, a darla è ...