Meduza | remix di “Brividi” | versione dance del brano di Mahmood e Blanco

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 13 maggio 2022) Prima collaborazione italiana dei trio condopo quelle internazionali con Ed Sheeran e Florence + The Machine Icontinuano a stupire con sorprendenti collaborazioni con artisti di fama nazionale ed internazionale: è in uscita oggi su tutte le piattaforme digitali l’esclusivodi ““, iconicodi, vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo, certificato quadruplo disco di platino con oltre 110 milioni di stream, ora in gara per l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022. Dopo aver calcato il palco dell’Ariston in qualità di super ospiti nella stessa edizione che ha visto vincere il duo,sono i primi artisti italiani per cui i ...