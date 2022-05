Madonna trasforma la sua vagina in arte 3D e partorisce la sua creazione

(Di venerdì 13 maggio 2022) Nella sua carriera,è sempre stata un’artista e attivista dal carattere singolare. L’ultima iniziativa da lei pensata per sensibilizzare sulla maternità e aiutare le famiglie di tutto il mondo ha visto la cantante creare delle opere NFT, immagini 3D di se stessa come “Madre Natura” chepiante e animali. Vi raccomandiamo...di Kiev: la donna ucraina che allatta diventa un simbolo di culto La foto scattata dal giornalista András Földes è diventata un disegno dell'artista Maryna Solomennykova e ha infine trovato casa in una chiesa d... “Abbiamo voluto creare qualcosa che fosse connesso con l’idea dellae della maternità“. La cantanteha lavorato per un ...

ReteAbruzzo.com

... Alessandro Serra diventa egli stesso mago nel momento in cuiuna scarna scenografia, ... Alfonso, Sebastiano e Antonio, ovvero: Massimiliano Donato , Paolo, Vincenzo Del Prete . Ma ...Da esploratore della musica altrui, siin performer hi - tech. In questa veste ha ... 4 - 13 Maggio 2022 Concerto di mercoledì 11 maggiodell'Albero (RA), Bronson, ore 22.00 "Ravenna ... PRATOLA, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE TRASFORMA TERRENI AGRICOLI IN EDIFICABILI A VALLE MADONNA Il sindaco Romanelli: "La sentenza deroga al divieto di ampliamento nelle cappelline dei cimiteri ma per legge è solo il 10 per cento" ...Bannio, il restauro è stato finanziato da Fondazione Crt e dalla vendita delle antiche .... Il Vescovo diede il benestare ai lavori di trasformazione che iniziarono nel 1613 e furono ultimati nel marz ...