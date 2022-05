L'Orizzonte va sull'1 - 0 nella finale scudetto donne (Di venerdì 13 maggio 2022) Eravamo rimasti alle mille emozioni della finale 2021, quest'anno non dovrebbe andare diversamente. Tra Padova e Orizzonte è una sfida esaltante, il primo scatto è delle campionesse, ma le venete ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 13 maggio 2022) Eravamo rimasti alle mille emozioni della2021, quest'anno non dovrebbe andare diversamente. Tra Padova eè una sfida esaltante, il primo scatto è delle campionesse, ma le venete ...

Advertising

Gazzetta_it : L’Orizzonte passa a Padova nella prima finale scudetto donne di #pallanuoto - Disallineato1 : RT @ContinuouSafety: Usciamo dal''OMS (exit from WHO), un'altro pericolo sull'orizzonte. Un grande contributo da diffondere dall'avv. @Ale… - Dedro3 : Tenete gli occhi aperti sull’orizzonte! Se vedete queste vele sono i deckhand o i quartieri astri della rare e han… - ContinuouSafety : Usciamo dal''OMS (exit from WHO), un'altro pericolo sull'orizzonte. Un grande contributo da diffondere dall'avv.… - TanteCC : Vorrei che fossi su questo tetto, su quella spiaggia, sull'orizzonte di questo letto -