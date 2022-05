LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA | Bouwman batte Mollema e Formolo | Lopez guida la classifica

(Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGENERALELA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.20 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, video, dichiarazioni, analisi, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tanto altro. Un saluto sportivo. 17.17 Ciccone, Pozzovivo, Nibali e Fortunato hanno concluso nel gruppo dei migliori. 17.16 La nuovagenerale: 1 1 – LÓPEZ Juan Pedro Trek – Segafredo 20 6? 28:39:05 2 2 – KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 11? 0:38 3 3 – TAARAMÄE Rein Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 5? 1:02 4 4 – YATES Simon Team BikeExchange – Jayco 1:42 5 5 – VANSEVENANT Mauri Quick-Step Alpha Vinyl Team 2? 1:51 6 7 ?1 ALMEIDA João UAE Team Emirates 2? 1:58 7 6 ?1 KELDERMAN Wilco ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 7? ???? @tom_dumoulin, @koenbouwma, @BaukeMollema, ???? @davideformolo, ???? Diego Andrés… - giroditalia : ??Monte Viggiano: 6,6 km at 9,1%. Max 15%. Live ?? - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 3? ?? Km 130 ???? @tom_dumoulin, @WoutPoels, @koenbouwma, @BaukeMollema ????… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA: Bouwman vince a Potenza 3° Formolo 4° Dumoulin - #d’Italia #DIRETTA: #Bouwman… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2022 Diamante-Potenza LIVE: Bouwman trionfa a Potenza 3° Formolo - #DIRETTA #d’Italia… -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA17.16 La nuova classifica generale: 1 1 - ...L'olandese della Jumbo Visma - protagonista della fuga di giornata insieme ad altri sei corridori - si è imposto nella Diamante - Potenza davanti a Mollema, Formolo e Dumoulin. Lo spagnolo Lopez Perez ...Damiano David si muove con una stampella. «Mi sono slogato una caviglia a Londra ieri girando il videoclip di Supermodel. Stringerò i denti, ho fatti altri show messo peggio, con una spalla che mi usc ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.07 Arriva il gruppo principale con Landa, Almeida e Kämna davanti. 3'00" di ritardo dal vincitore. 17.06 Villella chiude 5° a 2'25". 17.06 Come previsto, p ...