L’ex campione sconvolge tutti | “Vlahovic deve andarsene”

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 13 maggio 2022) La stagione di Dusannon ha saputo essere all’altezza delle aspettative, ma qualcuno sta pensando che non sia tutta colpa sua. Quando a gennaio la Juventus acquistò Dusandalla Fiorentina ci fu un momento di estasi e felicità generale, con i tifosi bianconeri che erano convinti di aver trovato un campionissimo che avrebbe risoltoi problemi di un attacco a dir poco sterile, ma purtroppo la situazione è andata via via sempre più complicadosi ed è per questo motivo che le critiche nei confronti del serbo sono diventate all’ordine del giorno, ma qualcuno lo scagiona. Dusanfoto (Ansa Foto)Pensare che un giocatore di 22 anni alla prima esperienza in una grande squadra e inserito nel corso di un campionato, possa magicamente trasformare in oro tutto ciò che tocca e risolvere ...