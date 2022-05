Lapadula decide la battaglia al Del Duca | il Benevento elimina l’Ascoli | ora il Pisa

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 maggio 2022) Ascoli Piceno – Basta un gol di Gianlucaalper proseguire il proprio cammino nei play off. Al termine di una sfida non bella, spigolosa e condizionata dai tanti fischi di Manganiello, la Strega la spunta di misura guadagnandosi il diritto di affrontare ilin semifinale. Lal'uomo più atteso, quello più contestato durante l'arco della stagione. Quasi un segno del destino, a voler sancire che questi spareggi sono effettivamente un qualcosa di diverso, un mondo a parte rispetto a un campionato che i giallorossi sono riusciti a mettere da parte, nonostante qualche scoria ancora visibile per una prestazione non certamente esaltante. La partita – Moduli confermanti per i due allenatori. Sottil sceglie Tsadjout come partner di Dionisi in attacco, con Maistro alle loro ...