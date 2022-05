Internazionali d’Italia: Sinner cede a Tsitsipas. Il greco vola in semifinale (Di venerdì 13 maggio 2022) Jannik Sinner lotta per più di due ore, ma alla fine Stefanos Tsitsipas dimostra la sua superiorità e stacca il pass per la sua seconda semifinale agli Internazionali d’Italia. Cercherà la prima finale contro Alexander Zverev, che oggi ha superato in due set Cristian Garin. Sinner a un passo dal primo set, cede nel secondo Quando Sinner si era ritrovato, già sotto 3 game a 0, a dover fronteggiare la palla break del potenziale 0-4 in favore di Tsitsipas, il primo set sembrava già destinato agli archivi. Da un lato l’altoatesino soffre terribilmente la mancanza di una prima continua, dall’altro Tsitsipas, seppur non esprimendo al 100% il suo tennis, tiene strette le redini del match. Dal momento in cui però Jannik ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Janniklotta per più di due ore, ma alla fine Stefanosdimostra la sua superiorità e stacca il pass per la sua secondaagli. Cercherà la prima finale contro Alexander Zverev, che oggi ha superato in due set Cristian Garin.a un passo dal primo set,nel secondo Quandosi era ritrovato, già sotto 3 game a 0, a dover fronteggiare la palla break del potenziale 0-4 in favore di, il primo set sembrava già destinato agli archivi. Da un lato l’altoatesino soffre terribilmente la mancanza di una prima continua, dall’altro, seppur non esprimendo al 100% il suo tennis, tiene strette le redini del match. Dal momento in cui però Jannik ...

