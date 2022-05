Inter | la Juve ti fa lo sgambetto | Allegri vuole il big in scadenza

(Di venerdì 13 maggio 2022) Un giocatore dell’indi contratto è finito nel mirino della, pronta ad approfittare dell’occasione: Marotta in allerta. Il secondo trofeo conquistato ai danni dellantus è in bacheca. Ora l’, in questa ultima parte della stagione, proverà a scavalcare il Milan e a conquistare anche il ventesimo scudetto della propria storia. Obiettivo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

pisto_gol : La Juve ha dominato l’Inter allo Stadium, con Cuadrado Dybala-Morata-alle spalle di Vlahovic,ma Allegri ha messo f… - forumJuventus : Lo strano caso dell'Inter e di tutti gli episodi 'fortunati' contro la Juve: 4 rigori in 4 partite e molto altro...… - pisto_gol : Le due scelte che hanno cambiato la finale: con l’ingresso di Bonucci, la Juve si è schiacciata in un 5:2:3, con qu… - perseguitatoak : RT @wazzaCN: Quest’anno ho visto napoletani a San siro festeggiare goal del Milan, milanisti tifare Juve e juventini tifare Milan. Tutte le… - lozacco97 : RT @nonleggerlo: Curiosità. A spanne, i soli #deLigt (disastroso, 85 milioni)+#Vlahovic (81) sono costati più di tutto l’11 nerazzurro dell… -

...in Coppa Italia dell', dopo 11 anni di assenza, doveva essere un momento felice per tutto l'ambiente. A fine gara ai microfoni Mediaset è arrivato il miglior giocatore della gara contro la: ...... dove si sarebbe accesa una lita tra Agnelli e Nedved La Gazzetta dello Sport parla di clima teso nello spogliatoiodopo il ko in finale di Coppa Italia contro l'. Una sconfitta che non è ...La finale persa contro l’Inter in Coppa Italia e una stagione da ‘zero titoli’ possono mettere in ginocchio anche un gigante del calcio italiano come la Juve. Naturalmente nell’occhio del ciclone è ...«Ripartire dalla rabbia per questa serata», dice Massimiliano Allegri al termine della finale di Coppa Italia persa ...