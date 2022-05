Il Sinner show accende il Centrale: primi quarti a Roma (Di venerdì 13 maggio 2022) Agli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico Jannik, decima testa di serie, supera negli ottavi in due set il serbo Krajinovic: venerdì sfiderà il greco Tsitsipas, quarto favorito del seeding, per un posto in semifinale Leggi su federtennis (Di venerdì 13 maggio 2022) Agli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico Jannik, decima testa di serie, supera negli ottavi in due set il serbo Krajinovic: venerdì sfiderà il greco Tsitsipas, quarto favorito del seeding, per un posto in semifinale

Advertising

infoitsport : Roma: il Sinner show accende il Centrale: venerdì quarti con Tsitsipas - JHON07172 : RT @tuttosport: La prima pagina di Tuttosport: ?? Inter di rigore rabbia Allegri ?? Singo No del Toro ai 25 milioni di Conte ?? Sinner vince… - AlexAlioscia7 : RT @tuttosport: La prima pagina di Tuttosport: ?? Inter di rigore rabbia Allegri ?? Singo No del Toro ai 25 milioni di Conte ?? Sinner vince… - Depaceredcap : RT @tuttosport: La prima pagina di Tuttosport: ?? Inter di rigore rabbia Allegri ?? Singo No del Toro ai 25 milioni di Conte ?? Sinner vince… - tuttosport : La prima pagina di Tuttosport: ?? Inter di rigore rabbia Allegri ?? Singo No del Toro ai 25 milioni di Conte ?? Sinne… -