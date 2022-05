Icardi di nuovo nel mirino del Napoli (Di venerdì 13 maggio 2022) Mauro Icardi ritorna nella lista dei desideri dei partenopei. Il calciatore argentino lascerà il PSG e potrebbe tornare in Italia Ci ha provato a Gennaio a tornare, ma ora sembra che i tempi possano essere maturi. Nel mercato invernale Mauro Icardi sembrava essere vicinissimo alla Juventus, con un ritorno in Italia che sembrava ormai fatto. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Mauroritorna nella lista dei desideri dei partenopei. Il calciatore argentino lascerà il PSG e potrebbe tornare in Italia Ci ha provato a Gennaio a tornare, ma ora sembra che i tempi possano essere maturi. Nel mercato invernale Maurosembrava essere vicinissimo alla Juventus, con un ritorno in Italia che sembrava ormai fatto. L'articolo

Advertising

sportli26181512 : Gossip Girl: Icardi finge ma non è felice. Bottas senza veli con Tiffany, tensione tra Ilary e Alvin. I Beckham...:… - Paolo78475202 : @deliux9 @Delu90Inter Per me non è la disciplina ma il nuovo ruolo e giocare a 2 punte Nel 4231 partiva già alto co… - N30Exca : @seccotk Corcione? Lo stesso Corcione che annunciava Messi all'Inter, Zenga nuovo allenatore, Halland all'Inter, Ic… -