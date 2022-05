Giro d’Italia 2022, Pello Bilbao: “La prima parte della tappa è stata folle, oggi contava non prendere rischi” (Di venerdì 13 maggio 2022) Koen Bouwman ha vinto la settima tappa del Giro d’Italia 2022 dopo un fuga lunga e travagliata. Il neerlandese della Jumbo-Visma si è imposto nella volata a tre su Bauke Mollema e Davide Formolo, mentre gli uomini di classifica hanno preferito studiarsi in vista della durissima frazione domenicale. Tra i capitani rimasti nascosti lungo i 196 chilometri che hanno accompagnato la carovana a Potenza vale la pena citare Pello Bilbao. Il basco della Bahrain Victorious non ha voluto mostrare le proprie carte al pari del forte compagno di team Mikel Landa, accontentandosi di giungere al traguardo assieme agli altri big. Queste le parole del 32enne raccolte dai microfoni di Eurosport al termine del segmento: “Sapevamo che oggi ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) Koen Bouwman ha vinto la settimadeldopo un fuga lunga e travagliata. Il neerlandeseJumbo-Visma si è imposto nella volata a tre su Bauke Mollema e Davide Formolo, mentre gli uomini di classifica hanno preferito studiarsi in vistadurissima frazione domenicale. Tra i capitani rimasti nascosti lungo i 196 chilometri che hanno accompagnato la carovana a Potenza vale la pena citare. Il bascoBahrain Victorious non ha voluto mostrare le proprie carte al pari del forte compagno di team Mikel Landa, accontentandosi di giungere al traguardo assieme agli altri big. Queste le parole del 32enne raccolte dai microfoni di Eurosport al termine del segmento: “Sapevamo che...

