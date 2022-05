Giro d’Italia 2022: Koen Bouwman regola Mollema e Formolo sul traguardo di Potenza, gruppo a 3? (Di venerdì 13 maggio 2022) Colpi di scena a ripetizione nella settima tappa del Giro d’Italia 2022. I 196 km ricchi di difficoltà altimetriche che hanno portato la carovana da Diamante a Potenza incoronano l’alfiere della Jumbo-Visma Koen Bouwman, perfetto nel concretizzare il suo attacco da lontano nella volata a ranghi ristretti. Completano il podio Bauke Mollema e Davide Formolo, Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) conserva la maglia rosa. Subito dopo lo start una miriade di corridori ha tentato di ritagliarsi il proprio spazio nella fuga di giornata, tra i più attivi anche il fuoriclasse neerlandese Mathieu Van der Poel. Ci sono voluti circa ottanta chilometri prima che un drappello di sette uomini riuscisse a prendere finalmente il largo. Davide Villella (Cofidis), Davide ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) Colpi di scena a ripetizione nella settima tappa del. I 196 km ricchi di difficoltà altimetriche che hanno portato la carovana da Diamante aincoronano l’alfiere della Jumbo-Visma, perfetto nel concretizzare il suo attacco da lontano nella volata a ranghi ristretti. Completano il podio Baukee Davide, Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) conserva la maglia rosa. Subito dopo lo start una miriade di corridori ha tentato di ritagliarsi il proprio spazio nella fuga di giornata, tra i più attivi anche il fuoriclasse neerlandese Mathieu Van der Poel. Ci sono voluti circa ottanta chilometri prima che un drappello di sette uomini riuscisse a prendere finalmente il largo. Davide Villella (Cofidis), Davide ...

Advertising

giroditalia : Stage 6? of the Giro d'Italia 2022 is underway! La Tappa 6? del Giro d'Italia 2022 è partita! #Giro - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 7? ???? @tom_dumoulin, @koenbouwma, @BaukeMollema, ???? @davideformolo, ???? Diego Andrés… - azzurridigloria : ????? GIRO D'ITALIA, 7A TAPPA ????? La 7a tappa del #Giro2022, che portava la corsa a Potenza dopo un percorso insid… - LaGazzettaWeb : Giro d'Italia: a Potenza trionfa il ciclista olandese Bouwman - News -