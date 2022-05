Giovanni Truppi, esce oggi in doppio vinile TUTTO L’UNIVERSO (Di venerdì 13 maggio 2022) esce oggi 13 maggio in doppio vinile TUTTO L’UNIVERSO; antologia che racchiude l’essenza artistica di Giovanni Truppi e dei suoi dieci anni di musica. Giovanni Truppi, fuori oggi TUTTO L’UNIVERSO Se quello che Giovanni Truppi ama fare è “immortalare attimi facendone canzoni”, TUTTO L’UNIVERSO è un disco che si può leggere – o guardare – come una serie di fotografie; insieme tratteggiano a contorni netti il profilo del loro autore. Scelte tra le più rappresentative tra quelle pubblicate nell’arco di un decennio dei quattro album di inediti; le canzoni contenute in TUTTO ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 13 maggio 2022)13 maggio in; antologia che racchiude l’essenza artistica die dei suoi dieci anni di musica., fuoriSe quello cheama fare è “immortalare attimi facendone canzoni”,è un disco che si può leggere – o guardare – come una serie di fotografie; insieme tratteggiano a contorni netti il profilo del loro autore. Scelte tra le più rappresentative tra quelle pubblicate nell’arco di un decennio dei quattro album di inediti; le canzoni contenute in...

Advertising

EnricaMaina : Giovanni Truppi - Tuo padre, mia madre, Lucia (Sanremo 2022) - iamjustsis : @PettegolaL Ce lo ritroveremo a breve in diretta con la canotta alla Giovanni Truppi! ?? #ilunatici - john_nuppey : quelle di Giovanni Truppi a Sanremo erano di alta sartoria e non avevano nemmeno i buchi - radiocalabriafm : GIOVANNI TRUPPI - Tuo Padre, mia Madre, Lucia - inblu2000it : .@giovannitruppi sceglie con cura le parole per raccontare i concerti che ripartono a Maggio e cambiano forma a Giu… -