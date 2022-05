Finanziamenti scientifici dell’UE “Horizon” a favore dello spyware Pegasus?

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 13 maggio 2022) A metàscorso dicembre, 60 eurodeputati hanno inviato una lettera congiunta a Joseph Borrell, capo degli affari esteri dell’Unione Europea, per esternare la loro preoccupazione per l’accordo diEurope con lo stato di Israele, che ha un budget complessivo per il 2021-27 di 95,5 miliardi di euro, per viaisraeliano. Per molto tempo, Israele ha avuto grande sostegno dall’Europa nel campo della ricerca e dell’innovazione, quasi come quello di cui godono gli Stati membri. Questo accordo ha permesso di sviluppare in Israele, tra le altre, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. In realtà, però, le violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale legate a queste tecnologie, e quanto e come il contributo europeo ha finanziato ...