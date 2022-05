Evocando il ricorso all' atomica | Putin non è più il garante del suo arsenale Nota per il negoziato

(Di venerdì 13 maggio 2022) La storia degli armamenti nucleari è spaventosa e affascinante. Nel 1991 il collasso dell’Urss lasciò quattro repubbliche in possesso di unnucleare: oltre alla Russia, il Kazakistan, la Bielorussia e l’Ucraina. L’Ucraina, in particolare, disponeva del terzonucleare al mondo, dopo quello americano e russo: missili intercontinentali puntati sugli Usa, e 1.900 testate! Gli Stati Uniti operarono energicamente perché l’intera eredità nucleare sovietica passasse nelle mani della sola Russia, evitandone la moltiplicazione e la proliferazione. L’affare riuscì più alla svelta in Kazakistan e in Bielorussia, più faticosamente con l’Ucraina, che avrebbe voluto garanzie di sicurezza più solide e compensazioni più sostanziose. Nel 1994 (col famoso Memorandum di Budapest) l’accordo fu concluso – al presidente ucraino di allora, Leonid Kravchuk, ...

Agenzia ANSA

... e comunque non puramente enunciativa e per così dire neutra come quella di cui è calco,...giustificare l'incoerenza di "vado al cinema" rispetto a "vado a teatro" qualcuno ha fattoa ...... Lavrov avrebbe iniziato a bere, dicono a Mosca malelingue a corto di fantasia,la fine di ... così ribattezzato per il suo frequenteal veto durante le riunioni del Consiglio di ... Nodo ferroviario Genova, Tar boccia ricorso Acciaierie d'Italia L'arma nucleare ha bisogno di non essere usata, ma prima ancora di non essere nominata e tanto meno minacciata. Se a nominarla è un pagliaccio come Kim Jong-un, la cosa è enorme ma passabile. Ma se è ...