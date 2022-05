Erdogan dice No all’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato. “Sono come una guest house per le organizzazioni terroristiche” (Di venerdì 13 maggio 2022) L’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato sarebbe un “errore” come quello dell’ingresso della Grecia nell’Alleanza Atlantica. Ad affermarlo, all’indomani dell’annuncio di Helsinki, è il presidente turco, Recep Tayyip Erdo?an. Il leader turco ha detto ai giornalisti che “non vuole che si ripeta lo stesso errore commesso con l’adesione della Grecia”, accusando Stoccolma ed Helsinki “di ospitare terroristi del Pkk”, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan. “Non abbiamo un’opinione positiva”, ha insistito Erdogan. Nato, Erdogan: “I Paesi scandinavi danno ospitalità alle organizzazioni terroristiche” “Stiamo seguendo gli sviluppi sulla Svezia e la Finlandia – ha detto ancora Erdogan -, ma ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 13 maggio 2022) L’adesione diallasarebbe un “errore”quello dell’ingresso della Grecia nell’Alleanza Atlantica. Ad affermarlo, all’indomani dell’annuncio di Helsinki, è il presidente turco, Recep Tayyip Erdo?an. Il leader turco ha detto ai giornalisti che “non vuole che si ripeta lo stesso errore commesso con l’adesione della Grecia”, accusando Stoccolma ed Helsinki “di ospitare terroristi del Pkk”, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan. “Non abbiamo un’opinione positiva”, ha insistito: “I Paesi scandinavi danno ospitalità alle” “Stiamo seguendo gli sviluppi sullae la– ha detto ancora-, ma ...

