Due operai cadono dal ponteggio sulla A19 | un morto e un ferito grave

Advertising

Agenzia_Ansa : Grave incidente sul lavoro sull'autostrada A19 Palermo-Catania, all'altezza di Enna. Due operai sono precipitati da… - RaiNews : In un cantiere dell’autostrada A19 all’altezza di Enna, due operai che stavano lavorando su un’impalcatura sono pre… - luigiasero : Incidente sul lavoro: due operai precipitano da viadotto sulla Ct-Pa, un morto - LaVocedellIsola : Incidente sul lavoro: due operai precipitano da viadotto sulla Ct-Pa, un morto - voceditalia : Due operai giù da ponteggio sulla A19, uno è morto -

Ancora un morto sul lavoro . La nuova tragedia sull'autostrada A19 Palermo - Catania . Il grave incidente si è verificato all'altezza di Enna , dovesono precipitati da un ponteggio , da un'altezza di circa 5 metri. La vittime è Vincenzo Martorana di Villabate, morto sul colpo, mentre è in ospedale per un grave trauma addominale, il ...Ferito il collega, che è stato trasportato all'ospedale Umberto ...L'ennesimo grave incidente sul lavoro è avvenuto sulla A19 all'altezza di Enna. Quando è arrivato l'elisoccorso uno dei due operai aveva già perso la vita, l'altro è stato trasportato in ospedale per ...Tragedia sull’autostrada A19 Palermo-Catania, all’altezza di Enna, dove si è consumato l’ennesimo grave incidente sul lavoro. Due operai sono precipitati da un ponteggio alto circa 5 metri. Sul posto ...