De Maggio a Spalletti: “Venga a prendere lezioni, non è capace a fare certe cose” (Di venerdì 13 maggio 2022) Valter De Maggio direttore di Radio Goal ha preso posizione netta sulle critiche di Luciano Spalletti alla stampa. Il giornalista dopo aver ascoltato le critiche di Spalletti ai giornalisti, ha detto: “L’allenatore non si deve offendere, perché come allenatore è sicuramente bravissimo, ma se vuole lezioni di comunicazioni noi simo qui per dargliele. Spalletti ha detto che la stampa vuole distruggere la squadra. Eppure non sono stati di certo i giornalisti a lanciare le uova al pullman, oppure a piazzare striscioni contro Spalletti o De Laurentiis“. De Maggio sempre rivolto a Spalletti ha detto: “C’è una netta e chiara insoddisfazione, ne prenda atto. Caro Spalletti, si limiti a fare l’allenatore. A ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 13 maggio 2022) Valter Dedirettore di Radio Goal ha preso posizione netta sulle critiche di Lucianoalla stampa. Il giornalista dopo aver ascoltato le critiche diai giornalisti, ha detto: “L’allenatore non si deve offendere, perché come allenatore è sicuramente bravissimo, ma se vuoledi comunicazioni noi simo qui per dargliele.ha detto che la stampa vuole distruggere la squadra. Eppure non sono stati di certo i giornalisti a lanciare le uova al pullman, oppure a piazzare striscioni controo De Laurentiis“. Desempre rivolto aha detto: “C’è una netta e chiara insoddisfazione, ne prenda atto. Caro, si limiti al’allenatore. A ...

