Corea del Nord, morti e lockdown due anni dopo. Cosa sta succedendo (Di venerdì 13 maggio 2022) Per oltre due anni, mentre il mondo intero ha fatto i conti con la pandemia da Covid-19, in Corea del Nord il regime di Kim Jong Un non ha mai segnalato un solo caso d’infezione da coronavirus. Ora invece il paese asiatico comunica la morte di sei persone dopo che ieri, per la prima volta dell’inizio della pandemia da Covid, da Pyongyang è arrivata la conferma ufficiale dei primi casi di infezione. Notizie dell’agenzia Kcna segnalano “circa 18.000” casi di “persone con febbre” in 24 ore e precisano che tra le sei persone decedute una era risultata positiva alla variante Omicron. I media di Stato hanno dichiarato che si tratta di una “grave emergenza nazionale”. L’esplosione Secondo la Kcna, “solo il 12 maggio circa 18.000 persone hanno avuto la febbre in tutto il Paese” e “al momento fino a 187.800 persone sono isolate ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 13 maggio 2022) Per oltre due, mentre il mondo intero ha fatto i conti con la pandemia da Covid-19, indelil regime di Kim Jong Un non ha mai segnalato un solo caso d’infezione da coronavirus. Ora invece il paese asiatico comunica la morte di sei personeche ieri, per la prima volta dell’inizio della pandemia da Covid, da Pyongyang è arrivata la conferma ufficiale dei primi casi di infezione. Notizie dell’agenzia Kcna segnalano “circa 18.000” casi di “persone con febbre” in 24 ore e precisano che tra le sei persone decedute una era risultata positiva alla variante Omicron. I media di Stato hanno dichiarato che si tratta di una “grave emergenza nazionale”. L’esplosione Secondo la Kcna, “solo il 12 maggio circa 18.000 persone hanno avuto la febbre in tutto il Paese” e “al momento fino a 187.800 persone sono isolate ...

