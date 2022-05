Con questi trattamenti, la prova costume non sarà un problema (Di venerdì 13 maggio 2022) Foto Florian Sommet ESSERE indulgenti verso le debolezze altrui è cosa per pochi. Esserlo verso le proprie è cosa ancora più rara. Specialmente in ambito estetico: non c’è difetto (o presunto tale) che sfugga al nostro sguardo allo specchio. Sorta di puntatore laser che, con spirito ipercritico, si sofferma su ventre e cosce, glutei e seno, braccia e caviglie. Mai abbastanza sottili, tonici, allenati. È ora di cambiare passo, di assolverci da certe cattive abitudini, prendendo in considerazione il fatto che cellulite, muscoli appassiti e pelle floscia non sono poi la fine del mondo. Di certo, non rivelano di noi più di quanto facciano il modo di vestire, parlare, ridere e pensare. Su questo investono anche le major cosmetiche come L’Oréal Paris, che ha dato voce alle sue ambassador perché, in brevi video motivazionali, ricordino quanto l’autostima sia prioritaria rispetto a un make ... Leggi su amica (Di venerdì 13 maggio 2022) Foto Florian Sommet ESSERE indulgenti verso le debolezze altrui è cosa per pochi. Esserlo verso le proprie è cosa ancora più rara. Specialmente in ambito estetico: non c’è difetto (o presunto tale) che sfugga al nostro sguardo allo specchio. Sorta di puntatore laser che, con spirito ipercritico, si sofferma su ventre e cosce, glutei e seno, braccia e caviglie. Mai abbastanza sottili, tonici, allenati. È ora di cambiare passo, di assolverci da certe cattive abitudini, prendendo in considerazione il fatto che cellulite, muscoli appassiti e pelle floscia non sono poi la fine del mondo. Di certo, non rivelano di noi più di quanto facciano il modo di vestire, parlare, ridere e pensare. Su questo investono anche le major cosmetiche come L’Oréal Paris, che ha dato voce alle sue ambassador perché, in brevi video motivazionali, ricordino quanto l’autostima sia prioritaria rispetto a un make ...

