Come cancellarsi da Facebook definitivamente, guida aggiornata (Di venerdì 13 maggio 2022) Non pochi si chiedono Come cancellarsi da Facebook definitivamente, magari perché stanchi del social network che non vogliono utilizzare più in alcun modo. La procedura non è difficile ma non proprio immediata, dunque è il caso di esaminarla nel dettaglio considerando che tutti i passaggi di seguito riportati andrebbero eseguiti sulla versione desktop della piattaforma e non da app mobile. guida alla cancellazione Le istruzioni su Come cancellarsi da Facebook una volta per tutte sono quelle presenti di seguito: una volta dentro il proprio account, dalla versione desktop del social, bisognerà selezionare in alto a destra la freccia che va verso il basso, di seguito la voce Impostazioni e Privacy e poi di nuovo su Impostazioni nel nuovo menù ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Non pochi si chiedonoda, magari perché stanchi del social network che non vogliono utilizzare più in alcun modo. La procedura non è difficile ma non proprio immediata, dunque è il caso di esaminarla nel dettaglio considerando che tutti i passaggi di seguito riportati andrebbero eseguiti sulla versione desktop della piattaforma e non da app mobile.alla cancellazione Le istruzioni sudauna volta per tutte sono quelle presenti di seguito: una volta dentro il proprio account, dalla versione desktop del social, bisognerà selezionare in alto a destra la freccia che va verso il basso, di seguito la voce Impostazioni e Privacy e poi di nuovo su Impostazioni nel nuovo menù ...

Advertising

tribuna_treviso : Eliminare i profili social non è sempre un percorso facile: qui spieghiamo, passo dopo passo, come si fa a cancella… - baneatlas : @94GH0STIN lei come selena è il momento di cancellarsi -