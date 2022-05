Classifica Giro d’Italia 2022, settima tappa: Juan Pedro Lopez sempre in testa, 20° Giulio Ciccone (Di venerdì 13 maggio 2022) Oggi, venerdì 13 maggio, è andata in scena la settima tappa del Giro d’Italia 2022 di ciclismo su strada: la frazione Diamante-Potenza, di 196 km, ha confermato la Maglia Rosa, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe italiana, che identifica tra tutti i corridori il leader della Classifica generale, sulle spalle dello spagnolo Juan Pedro Lopez. Trattandosi di frazione lasciata ad un gruppetto di attaccanti, ovviamente il simbolo del primato viene indossato ancora dal corridore della Trek-Segafredo, già in testa dopo la sesta tappa, che vanta 38? di margine sul tedesco Lennard Kamna (BORA-hansgrohe), secondo, e 58? sull’estone Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) Oggi, venerdì 13 maggio, è andata in scena ladeldi ciclismo su strada: la frazione Diamante-Potenza, di 196 km, ha confermato la Maglia Rosa, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe italiana, che identifica tra tutti i corridori il leader dellagenerale, sulle spalle dello spagnolo. Trattandosi di frazione lasciata ad un gruppetto di attaccanti, ovviamente il simbolo del primato viene indossato ancora dal corridore della Trek-Segafredo, già indopo la sesta, che vanta 38? di margine sul tedesco Lennard Kamna (BORA-hansgrohe), secondo, e 58? sull’estone Rein Taaramae (Intermarché-Wanty-Gobert ...

