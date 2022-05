Chi è Dania Mondini la conduttrice del Tg1. "Costretta in stanza con un collega che non trattiene peti e rutti" (Di venerdì 13 maggio 2022) "Mi hanno messa in una stanza con un collega che ha problemi di flatulenza ed eruttazioni: lo hanno fatto per punirmi". E' ciò che ritiene la conduttrice del Tg1 Dania Mondini , che ha denunciato i suoi... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 13 maggio 2022) "Mi hanno messa in unacon unche ha problemi di flatulenza ed eruttazioni: lo hanno fatto per punirmi". E' ciò che ritiene ladel Tg1, che ha denunciato i suoi...

Advertising

RossoPasqui : Chi è Dania Mondini, la giornalista del TG1 che ha denunciato i dirigenti Rai: “Per punizione in stanza con collega… - killerkiaraa : @Dania @francescocosta Assolutamente d’accordo (non so come sia per chi va a scuola oggi, la mia esperienza si limi… - infoitinterno : Chi è Dania Mondini la conduttrice del Tg1. 'Costretta in stanza con un collega che non trattiene - Giornaleditalia : #DaniaMondinirai Rai, giornalista Dania Mondini denuncia dirigenti Tg1: 'Punita in stanza con chi soffre di flatule… - zazoomblog : Dania Mondini: chi è età denuncia stalking Tg1 carriera vita privata marito Instagram - #Dania #Mondini: #denuncia… -