Borsa: a Tokyo apertura in aumento (+0,67%) (Di venerdì 13 maggio 2022) La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana col segno più dopo i recenti ribassi, e malgrado la chiusura mista degli indici azionari Usa. Prevale la cautela degli investitori sul rialzo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) Ladiavvia l'ultima seduta della settimana col segno più dopo i recenti ribassi, e malgrado la chiusura mista degli indici azionari Usa. Prevale la cautela degli investitori sul rialzo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Borsa: a Tokyo apertura in aumento (+0,67%) - Economia - ANSA - giornaleradiofm : Borsa: a Tokyo apertura in aumento ( 0,67%) - iconanews : Borsa: a Tokyo apertura in aumento (+0,67%) - fisco24_info : Borsa: a Tokyo apertura in aumento (+0,67%): Cambi: yen interrompe fase svalutazione su dollaro, euro - teladoiotokyo : Antonio Felici a Te la do io Tokyo: La questione dell?uscita dalla borsa io personalmente la considero una notizia… -