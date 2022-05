ATP Roma 2022, Ruud supera Shapovalov e raggiunge la semifinale: sfiderà uno tra Djokovic e Auger-Aliassime (Di venerdì 13 maggio 2022) Casper Ruud vola in semifinale al Masters 1000 di Roma. Sulla terra rossa del Foro Italico il norvegese (testa di serie n.5) sconfigge il canadese Denis Shapovalov (n.13 del seeding) per 7-6 (7) 7-5 al termine di una partita tirata e durata ben due ore e 21 minuti. Ruud incontrerà nel penultimo atto del torneo il vincente del match tra il serbo Novak Djokovic e il canadese Felix Auger-Aliassime. Pronti, via ed è subito grande equilibrio: nei primi game l’unica palla break è per Shapovalov, ma Ruud riesce a salvarsi e il match arriva senza altri grossi problemi sul 4-3. Qui il set potrebbe prendere una svolta, con il norvegese che scappa sullo 0-40, ma il canadese riesce ad annullare tre palle break di fila e una ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) Caspervola inal Masters 1000 di. Sulla terra rossa del Foro Italico il norvegese (testa di serie n.5) sconfigge il canadese Denis(n.13 del seeding) per 7-6 (7) 7-5 al termine di una partita tirata e durata ben due ore e 21 minuti.incontrerà nel penultimo atto del torneo il vincente del match tra il serbo Novake il canadese Felix. Pronti, via ed è subito grande equilibrio: nei primi game l’unica palla break è per, mariesce a salvarsi e il match arriva senza altri grossi problemi sul 4-3. Qui il set potrebbe prendere una svolta, con il norvegese che scappa sullo 0-40, ma il canadese riesce ad annullare tre palle break di fila e una ...

