(Di venerdì 13 maggio 2022) Fernando Schena,dell’attaccante dell’, Duvan, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘ista’, ha chiarito la posizione del suo assistito: “Inter? Al momento non c’è assolutamente nulla. Duvan ha un contratto e sta. Però sappiamo com’è il calcio, può succedere di tutto. Se chiameràovviamente ascolteremo cos’hanno da dire, ad ora non ci sono stati contatti. Preoccupato dall’eventuale concorrenza? Eventualmente questo genere di cose le vedremo a tempo debito, sempre se ci sarà qualcosa”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #SerieA | #Atalanta, agente #Zapata: 'Sta molto bene a Bergamo. Ad oggi nessun contatto con l'#Inter' - Linterista_page : Le parole dell'agente di #Zapata in esclusiva per #Linterista #Inter #Atalanta - CalcioNews24 : L'agente di #Zapata parla del possibile passaggio all'#Inter ??? - mr_kubra : RT @InterHubOff: ??Lucas #Jaramillo (agente #Ospina): 'A fine stagione saremo liberi, coglieremo l'occasione migliore.' ???? Sul portiere col… - corradone91 : #Jaramillo, agente di #Ospina, annuncia il mancato rinnovo col #Napoli al portale colombiano @RevistaSemana: 'Al te… -

Calcio News 24

Parla l'di Duvan Zapata, attaccante dell'finito nel mirino dell'Inter. Le ultime sul futuro del colombiano Fernando Schena, procuratore di Duvan Zapata, ha parlato ai microfoni de L'Interista ...Il suo, Fali Ramadani, è in ottimi rapporti con la Viola e pertanto non è difficile ... Italiano piace al Napoli e all'Vincenzo Italiano ©LaPresseTornando ad Italiano, è inevitabile che ... Atalanta, l'agente di Zapata: «Inter Vi dico cosa sta succedendo» Fernando Schena, agente dell’attaccante dell’Atalanta, Duvan Zapata, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘L’interista’, ha chiarito la posizione del suo assistito: “Inter Al momento non c’è ...Il Torino è alla ricerca di un portiere visto che Milinkovic-Savic e Berisha non hanno convinto del tutto e Meret è un potenziale candidato, oltre ai vari Cragno del Cagliari, Pierluigi Gollini dell'A ...