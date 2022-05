Una maglia, una storia … la Triestina (Di giovedì 12 maggio 2022) Una maglia, una storia … torna oggi come ogni giovedì … oggi si parla di Triestina … La maglia di oggi è davvero sul podio di quelle mie preferite. Personalmente ho spesso apprezzato le maglie da trasferta, più rare e particolari, rispetto ai modelli “home”, più utilizzati durante il corso dei vari campionati. Questa è la magnifica maglia della Triestina da trasferta utilizzata per diverse partite della stagione 1984-85. In particolare, questo modello in verde è stato utilizzato nella maggior parte delle trasferte di quel campionato, dato che curiosamente, la maggior parte delle divise degli avversari degli alabardati avevano affinità cromatiche con le tradizionali maglie biancorosse utilizzate dai giuliani. In particolare, questo modello a manica corta è sceso in campo a Padova, ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 12 maggio 2022) Una, una… torna oggi come ogni giovedì … oggi si parla di… Ladi oggi è davvero sul podio di quelle mie preferite. Personalmente ho spesso apprezzato le maglie da trasferta, più rare e particolari, rispetto ai modelli “home”, più utilizzati durante il corso dei vari campionati. Questa è la magnificadellada trasferta utilizzata per diverse partite della stagione 1984-85. In particolare, questo modello in verde è stato utilizzato nella maggior parte delle trasferte di quel campionato, dato che curiosamente, la maggior parte delle divise degli avversari degli alabardati avevano affinità cromatiche con le tradizionali maglie biancorosse utilizzate dai giuliani. In particolare, questo modello a manica corta è sceso in campo a Padova, ...

Advertising

marcoconterio : ?? Aurelio De Laurentiis arriva alla riunione di Lega. Nessuna dichiarazione, dice di no a una ?? foto a un bambino c… - capuanogio : ?? 'Io, picchiato a Verona perché avevo addosso una maglia del #Milan I racconti della notte del Bentegodi per… - juventusfc : Nuovo record personale per @bonucci_leo19 ?? #Miretti primo giocatore nato dal 2002 in avanti a giocare da titolar… - fmirag : Sarà per la prima volta dopo anni proprio così come la vediamo: senza altri colori, senza scudo, senza coccarda, nu… - RSettonce : RT @valerio_amadei: -Allegri difeso? -Dybala criticato per mancanza di attaccamento alla maglia? -Esaltazione dei mediocri che piangono dop… -