Umberto Bindi avrebbe 90 anni | il ricordo di Marino Bartoletti

(Di giovedì 12 maggio 2022) ROMA – Oggicompiuto 90, chedefinisce “uno dei più grandi e raffinati musicisti del panorama artistico italiano: autore di canzoni indimenticabili per sé e per tanti altri. Purtroppo non c’è più dal 2002. Se n’è andato povero e in silenzio, accompagnato solo dall’amarezza e dalla mortificazione che hanno segnato tutta la sua vita. La cosiddetta “musica leggera” sa essere davvero crudele con le sue creature più fragili”. E aggiunge: “Fa orrore solo pensare a cosaabbia dovuto soffrire per la sua (permai dichiarata) omosessualità. Quando la “rivelò” ormai era troppo tardi perché gli venisse “restituito” tutto quello che gli era stato così schifosamente sottratto. Il suo calvario non è stato ...