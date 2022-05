Ultime Notizie – Lega, Zicchieri: “Deluso da Salvini che pensavo un amico, lascio il partito” (Di giovedì 12 maggio 2022) “Con Salvini stamattina ci siamo scambiati alcuni messaggi, lui ha provato a dare le sue giustificazioni, ma io sono Deluso dal punto di vista umano, lascio la Lega per questo, prima che per ragioni politiche”. Interpellato dall’AdnKronos, Francesco Zicchieri, deputato di Alatri della Lega, vicepresidente a Montecitorio e già dirigente regionale non nasconde la sua delusione. La rottura con il partito la racconta così: “Sono rimasto di stucco, stamattina Salvini ha presentato il nuovo dipartimento dello Sport, affidato all’ex campione di volley Mastrangelo, io in quel dipartimento avevo speso tanto lavoro, ma nessuno mi ha riconosciuto nulla, sono prima di tutto colpito dal punto di vista umano”. Zicchieri nega problemi di poltrone ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022) “Constamattina ci siamo scambiati alcuni messaggi, lui ha provato a dare le sue giustificazioni, ma io sonodal punto di vista umano,laper questo, prima che per ragioni politiche”. Interpellato dall’AdnKronos, Francesco, deputato di Alatri della, vicepresidente a Montecitorio e già dirigente regionale non nasconde la sua delusione. La rottura con illa racconta così: “Sono rimasto di stucco, stamattinaha presentato il nuovo dipartimento dello Sport, affidato all’ex campione di volley Mastrangelo, io in quel dipartimento avevo speso tanto lavoro, ma nessuno mi ha riconosciuto nulla, sono prima di tutto colpito dal punto di vista umano”.nega problemi di poltrone ...

Advertising

fanpage : #BorisJohnson:'Gran Bretagna in guerra se la Russia attacca i paesi scandinavi' - sole24ore : ?? #Draghi: Italia pronta a fare sua parte per #pace. #Ucraina ha bisogno di piano #Marshall. ?? #VonderLeyen,… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - AndreaMarinelli : RT @dariodivico: Marinelli e Olimpio - Gli ucraini si riprendono i confini, i russi puntano Odessa: le ultime notizie dal fronte https://t.… - zazoomblog : Ultime Notizie – Giusti (Link Campus University): “I giovani sono più curiosi smart e audaci rispetto al passato” -… -