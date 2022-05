Ultime Notizie – Guerra Ucraina-Russia, forti esplosioni nel centro di Kherson (Di giovedì 12 maggio 2022) forti esplosioni sono state registrate nel centro di Kherson, città dell’Ucraina meridionale sotto il controllo russo. Lo ha riferito l’agenzia Sputnik, che parla di oltre sei esplosioni. Intanto il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto l’accesso alle persone trasferite in Russia dopo l’invasione dell’Ucraina, sostenendo di avere informazioni secondo cui in alcuni casi potrebbero essere state deportate. In concreto, il Consiglio Onu chiede che gli operatori umanitari possano accedere “immediatamente” alle persone che si sospetta siano state vittime di un ‘traffico’ dall’Ucraina verso la Russia, dopo le denunce arrivate da sindaci, funzionari locali e cittadini di persone trasferite contro la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 12 maggio 2022)sono state registrate neldi, città dell’meridionale sotto il controllo russo. Lo ha riferito l’agenzia Sputnik, che parla di oltre sei. Intanto il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto l’accesso alle persone trasferite indopo l’invasione dell’, sostenendo di avere informazioni secondo cui in alcuni casi potrebbero essere state deportate. In concreto, il Consiglio Onu chiede che gli operatori umanitari possano accedere “immediatamente” alle persone che si sospetta siano state vittime di un ‘traffico’ dall’verso la, dopo le denunce arrivate da sindaci, funzionari locali e cittadini di persone trasferite contro la ...

