Ultime Notizie – Enel X way e Q8 | al via l’interoperabilita’ rete ricarica

Enel X Way, la nuova Global business line di Enel interamente dedicata alla mobilità elettrica, e Q8 hanno siglato un accordo di interoperabilità che consentirà ai clienti di Q8 di accedere alla rete di ricarica per veicoli elettrici di Enel X Way in Italia, utilizzando l'app Cartissima Q8. Quella di Enel X Way è la più ampia rete di ricarica pubblica del Paese con 15mila punti diffusi su tutta la Penisola, sottolinea una nota. I clienti potranno scegliere tutte le tipologie di punti di ricarica partendo dalle Quick da 22 kW+22 fino a quelle ad alta potenza grazie alle quali è possibile fare il pieno di energia al veicolo in meno di 20 minuti. "L'obiettivo di Enel X Way è dare un forte impulso al processo di ..."

