Trading online, poche donne però più brave degli uomini (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – donne e denaro, un rapporto complesso sin dall’antichità e i dati più recenti non sono ancora del tutto confortanti. In Italia una donna su due non lavora, una donna su tre non è titolare di un conto corrente e la gestione del risparmio è delegata al partner o a terzi. Se, poi, andiamo più nello specifico i numeri parlano chiaro: le donne che per lavoro si occupano di denaro sono ancora troppo poche. “Nella mia esperienza quotidiana – spiega Andrea Unger, unico trader ad aver vinto quattro volte il campionato del mondo di Trading nella categoria Futures e fondatore della Unger Academy – noto che la maggior parte delle persone che si avvicinano a progetti di natura finanziaria sono di sesso maschile. Le donne in questo ambito ci sono, ma sono decisamente in minor numero. Nella mia ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) –e denaro, un rapporto complesso sin dall’antichità e i dati più recenti non sono ancora del tutto confortanti. In Italia una donna su due non lavora, una donna su tre non è titolare di un conto corrente e la gestione del risparmio è delegata al partner o a terzi. Se, poi, andiamo più nello specifico i numeri parlano chiaro: leche per lavoro si occupano di denaro sono ancora troppo. “Nella mia esperienza quotidiana – spiega Andrea Unger, unico trader ad aver vinto quattro volte il campionato del mondo dinella categoria Futures e fondatore della Unger Academy – noto che la maggior parte delle persone che si avvicinano a progetti di natura finanziaria sono di sesso maschile. Lein questo ambito ci sono, ma sono decisamente in minor numero. Nella mia ...

fisco24_info : Trading online, poche donne però più brave degli uomini: (Adnkronos) - Solo il 19% dei trader online mondiali sono… - borsainside : #eToro è uno dei broker più importanti al mondo: tutto quello che c'è da sapere nella nostra recensione - Ucapital24 : @UCapital24 è lieta di partecipare il 18 e 19 maggio come Sponsor alla ventesima edizione della #TOLExpo2022. Iscr… - Cicli_e_Mercati : RT @carusofrancesko: Ti aspetto mercoledì 18 maggio alle ore 14:00 ?? Registrati e prenota il tuo posto in sala: - carusofrancesko : Ti aspetto mercoledì 18 maggio alle ore 14:00 ?? Registrati e prenota il tuo posto in sala: -