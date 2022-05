(Di giovedì 12 maggio 2022) Looff del 3G di TIM prenderà il via a partire dal mese di luglio 2022 come annunciato oggi dall'operatore di telefonia mobile L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : TIM conferma la nuova data di inizio dello switch off del 3G - andreastoolbox : #TIM conferma: avvio spegnimento 3G a partire da luglio 2022, c'è diritto di recesso - mondomobileweb : TIM conferma l’inizio della dismissione 3G entro Luglio 2022, previsto anche il diritto di recesso - bristot : @TIM_Official Si, ma il vostro sistema non mi lascia conferma la mia email... da più di quattro mesi... sia dall'APP che dal sito. - Riccardo_Tim : RT @rulajebreal: Da settimana suono l’allarme ed ora anche il Copasir conferma che c’è una regia occulta che veicola la propaganda dietro l… -

Everyeye Tech

...precedenti è legato anche a disposizioni AGCOM che ha recentemente pubblicato la delibera ' Approvazione del piano di spegnimento della rete 3G die azioni a tutela dell'utenza " chela ......provata esperienza mentre Evelina Bertoli e Emiliano Portale sono chiamati ad una prova di... nei confronti del connazionale Andreas Dibowski (12%) del neozelandesePrice (11%) e del ... TIM conferma: avvio spegnimento 3G a partire da luglio 2022, c'è diritto di recesso Cambiano i tempi per lo switch off del 3G di TIM che prenderà il via nel corso del prossimo mese di luglio, seguendo le disposizioni AGCOM. L'operatore ha comunicato le nuove tempistiche relative allo ...Non e' escluso che il cda possa restare aperto (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 mag - Confermato domani il cda di Fibercop atteso per valutare l'accordo commerciale tra Tim e Open Fiber sulle ...