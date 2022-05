The Boys: Patrick Schwarzenegger si unisce al cast dello spin-off (Di giovedì 12 maggio 2022) Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi si sono uniti al cast dello spin-off di The Boys targato Amazon Studios. Lo spin-off di The Boys ha aggiunto nuovi membri al suo cast. Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi prenderanno parte al nuovo progetto targato Amazon Studios. La notizia è stata data da Deadline, che ha confermato l'ingresso di Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi nel cast dello spin-off di The Boys. Un report non confermato sembrerebbe suggerire che Schwarzy possa interpretare ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 12 maggio 2022), SeanThomas e Marco Pigossi si sono uniti al-off di Thetargato Amazon Studios. Lo-off di Theha aggiunto nuovi membri al suo, SeanThomas e Marco Pigossi prenderanno parte al nuovo progetto targato Amazon Studios. La notizia è stata data da Deadline, che ha confermato l'ingresso di, SeanThomas e Marco Pigossi nel-off di The. Un report non confermato sembrerebbe suggerire che Schwarzy possa interpretare ...

