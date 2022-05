Smog, in Italia 60 mila morti premature l’anno. Tra Napoli e Caserta una delle aree più colpite (Di giovedì 12 maggio 2022) L’inquinamento atmosferico e’ un problema grave che in Italia, soltanto nel 2019, ha causato la morte prematura di circa 60mila persone, 165 in media ogni giorno, secondo i dati dell’Agenzia europea dell’Ambiente. Tra le zone piu’ colpite ci sono la Valle del Sacco nel Lazio, l’agglomerato di Napoli e Caserta e soprattutto il bacino padano, una delle aree a maggior rischio sanitario d’Europa insieme ad alcune regioni di Polonia e Repubblica Ceca. Sono alcuni dei dati chiave del Position paper “La qualita’ dell’aria”, pubblicato oggi da parte del Gruppo di lavoro dell’ASviS sul Goal 11 (Citta’ e comunita’ sostenibili), contenente un’analisi aggiornata e una serie di proposte sull’inquinamento atmosferico in Italia. Pur registrando un generale ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 12 maggio 2022) L’inquinamento atmosferico e’ un problema grave che in, soltanto nel 2019, ha causato la morte prematura di circa 60persone, 165 in media ogni giorno, secondo i dati dell’Agenzia europea dell’Ambiente. Tra le zone piu’ci sono la Valle del Sacco nel Lazio, l’agglomerato die soprattutto il bacino padano, unaa maggior rischio sanitario d’Europa insieme ad alcune regioni di Polonia e Repubblica Ceca. Sono alcuni dei dati chiave del Position paper “La qualita’ dell’aria”, pubblicato oggi da parte del Gruppo di lavoro dell’ASviS sul Goal 11 (Citta’ e comunita’ sostenibili), contenente un’analisi aggiornata e una serie di proposte sull’inquinamento atmosferico in. Pur registrando un generale ...

