Slovenia, esplosione in impianto chimico: nube nera e feriti a Kocevje (Di giovedì 12 maggio 2022) L'incendio nell'impianto chimico in Slovenia Roma, 12 maggio 2022 - Paura e più di 20 feriti in Slovenia per l'esplosione avvenuta oggi nell'impianto chimico di Kocevje , cittadina di 8mila anime nel ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) L'incendio nell'inRoma, 12 maggio 2022 - Paura e più di 20inper l'avvenuta oggi nell'di, cittadina di 8mila anime nel ...

Advertising

RaiNews : È accaduto a Kocevje a circa 55 chilometri dalla capitale Lubiana. Nella fabbrica lavorano circa 200 persone - ANSANuovaEuropa : Slovenia: esplosione in fabbrica chimica, feriti - domenicosabell1 : Slovenia, esplosione in un impianto chimico: ci sono feriti - greenMe_it : Esplode impianto chimico: almeno 20 feriti e appello a chiudere le finestre dalle autorità slovene - SkyTG24 : Slovenia, esplosione in una fabbrica vicino a Lubiana: feriti -