“Sfigate nemiche degli Alpini” | l’assurdo editoriale di Vittorio Feltri contro le donne che hanno denunciato le molestie a Rimini

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 12 maggio 2022) Ci sono video che lo testimoniano,chedeciso di denunciare pubblicamente quanto accaduto e precedenti “storici” in altre occasioni analoghe. Ma, ancora una volta,riesce a etichettare come “goliardata” gli atteggiamenti tenuti da alcuniin occasione del raduno diverbali e fisichele, in strada e in alcuni locali. Ma per il fondatore di Libero, chi hatutto ciò fa parte della schiera del “femminismo beota” e delle “” delle Penne Nere.insultavittime delle...