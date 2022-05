Rudiger Real Madrid: i blancos piazzano il primo colpo (Di giovedì 12 maggio 2022) Il Real Madrid risponde all’acquisto di Haaland da parte del Manchester City con l’ingaggio di Antonio Rudiger. Il difensore tedesco arriva dal Chelsea a parametro zero e formerà con Alaba una delle coppie centrali difensive più forti in circolazione. Rudiger AL Real Madrid: AFFARE FATTO? L’ex difensore della Roma è dunque un nuovo giocatore dei blancos che inserisce il primo tassello nell’organico a disposizione di Carlo Ancelotti per la prossima stagione. L’ufficialità verrà resa noto soltanto dopo la finale di Champions League del prossimo 28 maggio, ma l’accordo è stato comunque già raggiunto sulla base di contratto quadriennale che prevede una clausola rescissoria di 400 milioni, mentre il tedesco percepirà un ingaggio pari a 9 milioni più ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 12 maggio 2022) Ilrisponde all’acquisto di Haaland da parte del Manchester City con l’ingaggio di Antonio. Il difensore tedesco arriva dal Chelsea a parametro zero e formerà con Alaba una delle coppie centrali difensive più forti in circolazione.AL: AFFARE FATTO? L’ex difensore della Roma è dunque un nuovo giocatore deiche inserisce iltassello nell’organico a disposizione di Carlo Ancelotti per la prossima stagione. L’ufficialità verrà resa noto soltanto dopo la finale di Champions League del prossimo 28 maggio, ma l’accordo è stato comunque già raggiunto sulla base di contratto quadriennale che prevede una clausola rescissoria di 400 milioni, mentre il tedesco percepirà un ingaggio pari a 9 milioni più ...

Advertising

evivanco7 : RT @tatanka_h: Rudiger al Real Madrid, come ampiamente anticipato due mesi fa - infoitsport : REAL, CHE COLPO: FATTA PER RUDIGER - Sportmediaset - albemutti : RT @tatanka_h: Rudiger al Real Madrid, come ampiamente anticipato due mesi fa - stefano_gatto97 : RT @sportmediaset: Real-Rüdiger, è fatta: accordo fino al 2026, stipendio top e maxi clausola #RealMadrid #Rudiger #SportMediaset https://… - stefano_gatto97 : RT @sportmediaset: Real-Rüdiger, è fatta: accordo fino al 2026, stipendio top e maxi clausola #RealMadrid #Rudiger #SportMediaset https://… -