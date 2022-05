Record mondiale per un' auto a idrogeno alimentata a biocarburante

Advertising

In Francia un'auto alimentata a idrogeno prodotto da biometanolo ha battuto il record mondiale di distanza percorsa da questo tipo di vettura, superando i 2.000 chilometri. Con una Renault Zoe modificata il team dell'azienda Arm Engineering di Tarn ha guidato per tre giorni sul circuito. Roma, 12 mag. (askanews) - In Francia un'auto alimentata a idrogeno prodotto da biometanolo ha battuto il record mondiale di distanza percorsa.