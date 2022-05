Piazzapulita | anticipazioni 12 maggio 2022

(Di giovedì 12 maggio 2022) Nuova puntata diin onda stasera, 12, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati stasera: quella in Ucraina sarà una guerra estenuante con una possibile escalation nucleare, come afferma l’intelligence Usa? Cosa ne sarà di Mariupol e dei suoi cittadini, ormai nelle mani dei russi? In puntata anche un’intervista esclusiva a Murat Gabidullin, ex combattente del Gruppo Wagner.: ospiti 12Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il segretario del Partito Democratico Enrico Letta; il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte; il fotoreporter Gabriele Micalizzi, di rientro dai territori occupati dai russi in ...

Advertising

sarasarli : RT @sissiisissi2: 'La mia opinione è che è corretto lasciare a Zelensky la valutazione dei termini e delle condizioni del negoziato ma non… - Gb13Giovanna : RT @sissiisissi2: 'La mia opinione è che è corretto lasciare a Zelensky la valutazione dei termini e delle condizioni del negoziato ma non… - sissiisissi2 : RT @sissiisissi2: 'La mia opinione è che è corretto lasciare a Zelensky la valutazione dei termini e delle condizioni del negoziato ma non… - globalistIT : Le anticipazioni dell’intervento di Conte a Piazzapulita stasera - sissiisissi2 : 'La mia opinione è che è corretto lasciare a Zelensky la valutazione dei termini e delle condizioni del negoziato m… -

... Eurovision Song Contest 2022 , in onda dalle 20.30 su Rai 1 Diritto e Rovescio (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4(talk show, politica, attualità), in ...... Don Matteo 13 (fiction serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 1 Dritto e Rovescio (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4(talk show, politica, attualità), in ...Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 12 maggio 2022, di Corrado Formigli dalle ore 21,15 su La7. Scopri di più ...E' una puntata che si annuncia particolarmente intensa quella di Piazzapulita di stasera, giovedì 12 maggio , in programma su La7 a ...