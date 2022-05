Perché Juve-Inter è stata molto più di una finale di Coppa Italia (Di giovedì 12 maggio 2022) Non poteva essere una partita qualunque, e non lo è stata. Perché era Juve-Inter, Perché in palio c'era la Coppa Italia, Perché dietro una vittoria o una sconfitta c'era di tutto, per l'una e per l'altra. Perché vincere o perdere la finale significava spostare e non di poco i giudizi sull'Intera stagione. Ha vinto l'Inter al termine di una partita tesa e nervosa, come lo sono le finali, come da sempre lo è Juve-Inter, tanti conti in sospeso da tempo e una rivalità persino cresciuta, se possibile, negli ultimi anni. Vantaggio Inter, pareggio e ribaltone Juve, pareggio e ribaltone Inter fino al 4-2 ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 12 maggio 2022) Non poteva essere una partita qualunque, e non lo èerain palio c'era ladietro una vittoria o una sconfitta c'era di tutto, per l'una e per l'altra.vincere o perdere lasignificava spostare e non di poco i giudizi sull'a stagione. Ha vinto l'al termine di una partita tesa e nervosa, come lo sono le finali, come da sempre lo è, tanti conti in sospeso da tempo e una rivalità persino cresciuta, se possibile, negli ultimi anni. Vantaggio, pareggio e ribaltone, pareggio e ribaltonefino al 4-2 ...

